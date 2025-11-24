Блогер Лерчек пожаловалась, что не может расписаться с новым возлюбленным

Российская блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, в понедельник, 24 ноября, пожаловалась, что не может расписаться в ЗАГСе с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини из-за домашнего ареста.
— К сожалению, мы не можем поехать в ЗАГС, у нас нет такой возможности. Выездная церемония — да, но подача заявления осуществляется только лично, — пояснила ведущая.
Она добавила, что сейчас они бесплатно живут в арендованном доме, поскольку ее финансовое состояние «не позволяет зарабатывать деньги». Кроме того, у нее нет возможности использовать Интернет и мобильную связь.
Лерчек отметила, что они с Сквиччиарини еще не знают пол ребенка, и добавила, что сейчас она сосредоточена на беременности, передает Starhit.ru.
16 ноября в СМИ появилась информация о том, что Чекалина сейчас находится на шестом месяце беременности. По данным журналистов, Сквиччиарини пока не собирается жениться на ведущей из-за шума вокруг ее имени. Для самого аргентинца этот ребенок станет первым. Сейчас он вместе с возлюбленной занимается танго, что помогает укрепить ее мышцы перед родами и снять стресс.