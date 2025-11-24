Блогер Лерчек пожаловалась, что не может расписаться с новым возлюбленным

16 ноября в СМИ появилась информация о том, что Чекалина сейчас находится на шестом месяце беременности. По данным журналистов, Сквиччиарини пока не собирается жениться на ведущей из-за шума вокруг ее имени. Для самого аргентинца этот ребенок станет первым. Сейчас он вместе с возлюбленной занимается танго, что помогает укрепить ее мышцы перед родами и снять стресс.