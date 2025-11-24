Прощание с Лилией Юдиной пройдёт в храме Воскресения Словущего 27 ноября

Лилия Юдина скончалась 23 ноября на 97-м году жизни. В Малом театре, где она служила более семи десятилетий, её назвали одной из ярчайших звёзд отечественной сцены. За свою карьеру Юдина сыграла 50 ролей, среди которых Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума», леди Уиндермиер, Жульетта в «Путешественнике без багажа», Юлия Филипповна в «Дачниках» и знаменитая Снежная королева.