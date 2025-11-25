Жавохир Синдаров прошел на турнир претендентов 2026

Синдаров одержал победу над Нодирбеком Якуббоевым в тай-брейке после двух ничьих в классической части. В решающей партии узбекский шахматист создал давление черными фигурами, вынудил соперника играть в цейтноте и добился преимущества в сложном ладейном эндшпиле.
Турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре, в Cap St Georges Hotel Resort, с 25 марта по 1 мая. Он определит соперника действующего чемпиона мира Д. Гукеша.
В состав участников входят призеры Кубка мира, лидеры Гран-свисса, победители FIDE Circuit и шахматист с наивысшим средним рейтингом за период август 2025 — январь 2026.