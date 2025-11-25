Ричмонд
Жавохир Синдаров прошел на турнир претендентов 2026

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров получил путевку на турнир претендентов FIDE 2026. Об этом сообщил портал Chessdom со ссылкой на итоги полуфинального матча Кубка мира.

Источник: Курсив

Синдаров одержал победу над Нодирбеком Якуббоевым в тай-брейке после двух ничьих в классической части. В решающей партии узбекский шахматист создал давление черными фигурами, вынудил соперника играть в цейтноте и добился преимущества в сложном ладейном эндшпиле.

Турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре, в Cap St Georges Hotel Resort, с 25 марта по 1 мая. Он определит соперника действующего чемпиона мира Д. Гукеша.

В состав участников входят призеры Кубка мира, лидеры Гран-свисса, победители FIDE Circuit и шахматист с наивысшим средним рейтингом за период август 2025 — январь 2026.