Жавохир Синдаров прошел на турнир претендентов 2026

Синдаров одержал победу над Нодирбеком Якуббоевым в тай-брейке после двух ничьих в классической части. В решающей партии узбекский шахматист создал давление черными фигурами, вынудил соперника играть в цейтноте и добился преимущества в сложном ладейном эндшпиле.