«Добро пожаловать, пришельцы»: межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле

Межзвездный объект 3I/ATLAS подошел к Земле на расстояние менее 300 миллионов километров. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации ученых, комета пересекла «психологически важную границу» в 300 миллионов километров от нашей планеты. Это расстояние примерно в два раза меньше, чем дистанция от Земли до Солнца.
Как и ожидалось ранее, 19 декабря объект достигнет своего максимального приближения к Земле — на расстояние около 269 миллионов километров.
— В настоящее время продолжает сокращаться расстояние до планеты примерно на два миллиона километров каждые сутки… Следующей психологически значимой отметки, 200 миллионов километров, объект не должен пересечь ни при каком варианте. Если это случится, мы первые начнем готовить плакаты «Добро пожаловать, господа пришельцы», — поиронизировали ученые в Telegram-канале ИКИ РАН.
Необычная форма объекта заставляет многих верить в его искусственное происхождение. Один из главных сторонников такой версии — астрофизик Леб. Кроме того, по его словам, 3I/ATLAS продемонстрировал необычную активность при сближении с Солнцем.
Тем не менее большинство представителей ученого сообщества сходятся во мнении, что необычный объект является кометой и его движение вполне соответствует привычному поведению для этих небесных тел. Кроме того, сам Леб неоднократно был замечен за крайне спорными заявлениями об инопланетянах и НЛО, которые не поддерживали его коллеги.