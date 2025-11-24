«Добро пожаловать, пришельцы»: межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле

Тем не менее большинство представителей ученого сообщества сходятся во мнении, что необычный объект является кометой и его движение вполне соответствует привычному поведению для этих небесных тел. Кроме того, сам Леб неоднократно был замечен за крайне спорными заявлениями об инопланетянах и НЛО, которые не поддерживали его коллеги.