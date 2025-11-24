В Ульяновске приступили к разработке тест-системы для диагностики меланомы

По словам доктора биологических наук, профессора, директора НИЦ УлГПУ Елены Антоновой, разрабатываемая технология позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски развития меланомы. Технология xMAP-ASPE использует специальные микросферы, к которым можно присоединить более 100 анализируемых мутаций. «Этот метод дает нам возможность проводить мультиплексный анализ — вместо нескольких отдельных исследований мы получаем комплексную генетическую информацию из одного образца. Такой подход значительно ускоряет процесс диагностики и повышает ее точность», — приводятся слова Антоновой в сообщении.