Суд Краснодарского края взыскал в доход России коммерческий порт в Туапсе

Суд в Краснодаре признал недействительной сделку купли-продажи по ООО «Туапсинский морской коммерческий порт».

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал в доход России коммерческий порт в Туапсе и его предприятие. Как сообщили в зале суда, несколько сделок по предприятию ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» были признаны недействительными.

«Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахлар Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале (предприятия — Прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Также в пользу государства был взыскан Темрюкский морской перегрузочный терминал и объекты недвижимости ООО «Дар фрут».

Ранее KP.RU сообщал, что по иску Генпрокуратуры в доход государства были обращены акции организации «Кондитерус Ком», которая является владельцем известных брендов «Яшкино» и «Кириешки».