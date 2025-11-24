Арбитражный суд Краснодарского края взыскал в доход России коммерческий порт в Туапсе и его предприятие. Как сообщили в зале суда, несколько сделок по предприятию ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» были признаны недействительными.
«Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахлар Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале (предприятия — Прим. ред.)», — говорится в заявлении.
Также в пользу государства был взыскан Темрюкский морской перегрузочный терминал и объекты недвижимости ООО «Дар фрут».
Ранее KP.RU сообщал, что по иску Генпрокуратуры в доход государства были обращены акции организации «Кондитерус Ком», которая является владельцем известных брендов «Яшкино» и «Кириешки».