На Дону операторы связи предупредили о возможном отключении мобильного интернета

В Ростовской области операторы могут выключать мобильный интернет для безопасности.

Источник: Комсомольская правда

На Дону ряд операторов сотовой связи отправил клиентам уведомления о возможных перебоях с мобильным интернетом.

— К сожалению, в вашем районе продолжаются временные ограничения в работе мобильного интернета. Но вам по-прежнему будут доступны привычные цифровые сервисы. Напоминаем, что голосовая связь и СМС работают стабильно, — вот сообщение от одного из операторов.

В тексте также прикреплена ссылка на платформы, которые работают и без сети. Среди них «ВКонтакте», МАХ, Госуслуги, сайты правительства РФ, Администрации Президента, портал дистанционного голосования. Также можно воспользоваться некоторыми онлайн-магазинами и сайтом объявлений.

