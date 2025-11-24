На Дону операторы связи предупредили о возможном отключении мобильного интернета

На Дону ряд операторов сотовой связи отправил клиентам уведомления о возможных перебоях с мобильным интернетом.
— К сожалению, в вашем районе продолжаются временные ограничения в работе мобильного интернета. Но вам по-прежнему будут доступны привычные цифровые сервисы. Напоминаем, что голосовая связь и СМС работают стабильно, — вот сообщение от одного из операторов.
В тексте также прикреплена ссылка на платформы, которые работают и без сети. Среди них «ВКонтакте», МАХ, Госуслуги, сайты правительства РФ, Администрации Президента, портал дистанционного голосования. Также можно воспользоваться некоторыми онлайн-магазинами и сайтом объявлений.
Утром 19 ноября в Ростове пропал мобильный интернет.