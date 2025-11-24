Сближение Венеры и Меркурия в созвездии Весов: уфимцы смогут стать свидетелями этого явления

Завтра, 25 ноября, жители Уфы смогут стать свидетелями астрономического явления -сближения Венеры и Меркурия на небосводе. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.
Планеты встретятся в созвездии Весов на утреннем небе. Наблюдать их можно будет на юго-востоке, низко над горизонтом, на фоне утренней зари. Для наблюдения специалисты рекомендуют выбрать место с открытым горизонтом в направлении восхода Солнца.
Явление будет доступно для наблюдения всего в течение короткого времени — планеты восходят примерно за час до восхода Солнца — около 08:08. Яркая Венера будет хорошо видна невооруженным глазом, а для наблюдения Меркурия, который будет теряться в лучах утренней зари, потребуется как минимум бинокль.
