Более 200 медиков приехали в Калининградскую область по кадровой программе

Регион предлагает медикам комплекс мер поддержки: подъёмные до 1,8 млн рублей для врачей, компенсацию аренды жилья и участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эти меры помогают не только привлекать, но и закреплять специалистов в области.