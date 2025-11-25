Более 200 медиков приехали в Калининградскую область по кадровой программе

Ярким примером стала Славская больница, куда с августа прибыли семь новых специалистов: четыре врача и три фельдшера.
Среди них — педиатр Татьяна Кротко, которая после целевого обучения в Санкт-Петербургском педиатрическом университете вернулась работать в родной Славск. «Большой город — не моё», — признается молодой врач, уже заслужившая доверие местных жителей.
Участковый терапевт Полина Изовская переехала с семьёй из Новосибирска, воспользовавшись программой «Земский доктор». Сейчас семья медиков планирует построить дом в области, используя федеральные выплаты. «Остаёмся здесь жить и работать», — подтверждает она.
Трёх фельдшеров-мужчин удалось привлечь в сельские ФАПы, включая пункт в посёлке Ленинский, который не работал 22 года. В начале следующего года к ним присоединится ещё один специалист.
Главный врач Славской больницы Наталья Нечаева отмечает: приток кадров позволяет расширять спектр медицинских услуг. Уже в июле 2026 года в больницу ожидают нового стоматолога-целевика.
Регион предлагает медикам комплекс мер поддержки: подъёмные до 1,8 млн рублей для врачей, компенсацию аренды жилья и участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эти меры помогают не только привлекать, но и закреплять специалистов в области.