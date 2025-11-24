Все нотариусы с 1 января 2026 года будут работать в нотариальных конторах, бюро упразднят

Консультанты, которые работали в нотариальных конторах более трех лет, смогут по упрощенному порядку войти в профессию нотариуса. Для этого им необходимо будет пройти стажировку в течение одного — трех месяцев. При этом общий срок стажировки для других желающих прийти в профессию нотариуса — от шести месяцев до года.