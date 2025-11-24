Все нотариусы с 1 января 2026 года будут работать в нотариальных конторах, бюро упразднят

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все нотариусы с 1 января 2026 года будут работать в нотариальных конторах, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Марина Ленчевская, комментируя проект закона «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», принятый депутатами во втором чтении, передает корреспондент БЕЛТА.
Законопроект разработан по поручению главы государства о совершенствовании нотариальной системы. Закон призван повысить качество и доступность нотариальных услуг, расширить перечень нотариальных действий, которые будут проводиться с использованием цифровых технологий, и оптимизировать организационную структуру нотариата.
Говоря о новеллах, депутат отметила упразднение нотариальных бюро. «С 1 января 2026 года все нотариусы будут работать в нотариальных конторах. Единая форма организации будет способствовать, во-первых, равным условиям труда нотариусов и четкому равномерному распределению работы между нотариусами», — отметила Марина Ленчевская.
Переход нотариуса из нотариального бюро, по ее словам, произойдет совершенно бесшовно. Никакого дополнительного квалификационного экзамена сдавать не нужно. Требуется только написание заявления в соответствующую территориальную палату.
«Территориальные нотариальные палаты лишаются статуса юридического лица. Финансово-хозяйственные функции будут централизованы на уровне Белорусской нотариальной палаты. Это тоже позитивная новелла. Она позволит территориальным нотариальным палатам сосредоточиться непосредственно на организации работы нотариусов и нотариальных контор, более глубоко погрузиться в методическую работу и работать на повышение качества обслуживания населения», — сказала Марина Ленчевская.
Консультанты, которые работали в нотариальных конторах более трех лет, смогут по упрощенному порядку войти в профессию нотариуса. Для этого им необходимо будет пройти стажировку в течение одного — трех месяцев. При этом общий срок стажировки для других желающих прийти в профессию нотариуса — от шести месяцев до года.
Расширен перечень нотариальных действий, которые будут совершаться удаленно с использованием цифровых технологий. В частности, удостоверение исполнительных надписей по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривается исключительно в электронном виде.
«Сегодня не все юридические лица, индивидуальные предприниматели технически к этому готовы. Поэтому эта новация будет вступать в законную силу поэтапно: с 1 января 2027 года и с 1 января 2028 года», — пояснила депутат.
Появляется совершенно новое нотариальное действие — удостоверение равнозначности электронного документа по отношению к документу на бумажном носителе и наоборот.
Резюмируя, председатель постоянной комиссии отметила, что данный законопроект полностью коррелирует с концепцией правовой политики государства и основывается на трех основных элементах: качестве, доступности и социальной направленности. -0-
Фото Николая Петрова.