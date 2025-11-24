Задержанный в Петербурге предприниматель из Латвии попросил убежища в России

Основатель логистической компании Overseas Baltic направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ. Бизнесмен занимался предпринимательством на территории Литвы, не имея гражданства республики. Работу в этой стране он легально вел как негражданин Латвии. Это особая категория лиц по латвийскому законодательству, которые ранее постоянно проживали в республике, но не имеют гражданства Латвии и других стран.