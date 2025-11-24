Задержанный в Петербурге предприниматель из Латвии попросил убежища в России

Бизнесмен из Латвии, задержанный на территории Санкт-Петербурга, попросил убежища в России. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на ТАСС.
Основатель логистической компании Overseas Baltic направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ. Бизнесмен занимался предпринимательством на территории Литвы, не имея гражданства республики. Работу в этой стране он легально вел как негражданин Латвии. Это особая категория лиц по латвийскому законодательству, которые ранее постоянно проживали в республике, но не имеют гражданства Латвии и других стран.
Мужчина был объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении более миллиона евро у компании, директором и акционером которой он являлся с 2014 по 2019 год. Защита утверждает, что уголовное преследование направлено на принуждение бизнесмена к подписанию невыгодного мирового соглашения.
Ранее KP.RU сообщал, что убежище в России пытается получить экс-депутат Финляндии Ано Туртиайнен.