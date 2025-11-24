Московские врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли мужчину с комбинацией двух нарушений ритма сердца. В последние недели сердце пациента билось 300 раз в минуту при норме в 60−90 ударов в минуту. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Выяснилось, что приступы учащенного сердцебиения наблюдались у мужчины на протяжении четырех лет, но в последнее время он стал падать в обморок. В результате ему диагностировали фибрилляцию предсердий (хаотичное сокращение групп мышечных волокон предсердий — прим. «ВМ») и синдром WPW (врожденное нарушение проводимости сердца — прим. «ВМ»).
— Пациенту успешно сделали радиочастотную аблацию дополнительного предсердно-желудочкового соединения и после пяти дней пребывания в больнице выписали домой с нормальным ритмом сердца. Больше у мужчины нет жизнеугрожающей аритмии, — передает Telegram-канал ведомства.
