Московские врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли мужчину с комбинацией двух нарушений ритма сердца. В последние недели сердце пациента билось 300 раз в минуту при норме в 60−90 ударов в минуту. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.