В США выбрали индеек, которых Трамп помилует ко Дню благодарения

Жители США выбрали двух индеек, которых предлагается помиловать американскому лидеру Дональду Трампу ко Дню благодарения, сообщает Офис первой леди страны.
Американцы выбрали индеек с кличками Gobble и Waddle.
По данным ABC 11, обе птицы выросли в штате Северная Каролина. Когда индеек доставили в Вашингтон, то их ждал «роскошный отдых» в отеле.
Отметим, День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. Первым президентом страны, который помиловал индейку, был Джон Кеннеди.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили ввести празднование Дня благодарения. С соответствующей инициативой выступил депутат Верховной рады Георгий Мазураш.
