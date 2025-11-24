Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выбрали индеек, которых Трамп помилует ко Дню благодарения

В США помилуют индеек по кличкам Gobble и Waddle ко Дню благодарения.

Источник: Аргументы и факты

Жители США выбрали двух индеек, которых предлагается помиловать американскому лидеру Дональду Трампу ко Дню благодарения, сообщает Офис первой леди страны.

Американцы выбрали индеек с кличками Gobble и Waddle.

По данным ABC 11, обе птицы выросли в штате Северная Каролина. Когда индеек доставили в Вашингтон, то их ждал «роскошный отдых» в отеле.

Отметим, День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. Первым президентом страны, который помиловал индейку, был Джон Кеннеди.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили ввести празднование Дня благодарения. С соответствующей инициативой выступил депутат Верховной рады Георгий Мазураш.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше