Боец ВС РФ пообещал заплатить миллион рублей за возвращение кота

Боец СВО из поселка Славянка в Ленинградской области объявил о награде в миллион рублей за возвращение кота по кличке Космос, который, по его словам, неоднократно уберегал его от опасности в зоне боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Военнослужащий рассказал, что взял животное пять лет назад. По его словам, однажды питомец спас его и сослуживцев, истошно замяукав за мгновения до взрыва.
Потеря кота произошла летом, когда хозяин был вынужден отправиться в командировку без него. Пришедшие покормить кота друзья обнаружили незакрытую форточку. Боец уверен, что Космос не мог убежать сам. Он предполагает, что кота мог забрать кто-то из живущих поблизости людей.
Военнослужащий распространил сообщения о пропаже своего любимца во всех местных группах и чатах. Кот черного цвета, среди особых примет — небольшие повреждения на ушах, полученные от осколков.
