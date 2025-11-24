Боец ВС РФ пообещал заплатить миллион рублей за возвращение кота

Боец СВО из поселка Славянка в Ленинградской области объявил о награде в миллион рублей за возвращение кота по кличке Космос, который, по его словам, неоднократно уберегал его от опасности в зоне боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».