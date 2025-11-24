В Молдову снова приходит летнее тепло: За неделю до зимы синоптики обещают невероятные +17 градусов

В Молдове фиксируется аномально тёплая для конца осени погода, и синоптики отмечают, что температурный фон существенно опережает климатическую норму.
По данным метеонаблюдений, среднемесячные значения для конца ноября составляют около +8…+9 °C днём и +2 °C ночью, однако в этом году температура поднимается до +12…+17 °C, что характерно скорее для середины октября, чем для периода за неделю до зимы.
Метеорологи объясняют такое отклонение сразу несколькими факторами — проникновением тёплых воздушных масс с юго-запада, устойчивым антициклоном и общим трендом на повышение средних температур, который фиксируют в Молдове последние десятилетия. Потепление уже отразилось на погодной картине — в Кишинёве днём преобладает ясная и солнечная погода, ночи остаются мягкими, а перепады между утренними и дневными значениями сокращаются.
Синоптики отмечают, что подобные аномалии становятся всё более частыми на фоне глобального изменения климата, а эксперты предупреждают, что резкие температурные скачки в межсезонье могут сбивать биоритмы культур, если за теплом последуют внезапные заморозки.
Погода на ближайшие дни.