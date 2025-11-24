Находящаяся под следствием блогер Чекалина рассказала о своей беременности: «Ребенок, данный Богом»

Находящаяся под следствием блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) рассказала о своей беременности. Она прибыла на заседание в зал суда 24 ноября и ответила на несколько вопросов.
Чекалина заявила, что это долгожданный ребенок, но она пока не знает его пол. Со своим возлюбленным, аргентинским тренером по танцам Луисом Сквиччиарини, она вместе уже год. По словам обвиняемой, они давно планировали детей.
«Мы уже год с Луисом вместе и беременность эту планировали, были очень счастливы и рады. Ребеночек, данный нам Богом, я считаю, потому что дети приходят в самый нужный момент, и сейчас, когда я могу сосредоточиться на беременности», — рассказала Лерчек журналистам.
В понедельник, 24 ноября, Гагаринский суд Москвы провел закрытое предварительное заседание по делу Валерии и Артема Чекалиных. Бывшие супруги под домашним арестом, а третий фигурант Роман Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение и находится под подпиской. Его дело будет рассмотрено в особом порядке, дата пока не назначена.