Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом 50 миллионов лет создали в Ростехе

Современная версия головного убора собрана из круглых и граненых бусин, а также кабашонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Изделие весит 243 грамма, передает сайт госкорпорации.