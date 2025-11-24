Кокошник из тысячи элементов янтаря возрастом 50 миллионов лет создали в Ростехе

На калининградском янтарном комбинате «Ростеха» изготовили кокошник из 1145 элементов натурального балтийского янтаря возрастом около 50 миллионов лет. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех» создал необычное ювелирное изделие — кокошник в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен более чем из тысячи янтарных элементов возрастом около 50 миллионов лет, — говорится в сообщении.
Современная версия головного убора собрана из круглых и граненых бусин, а также кабашонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Изделие весит 243 грамма, передает сайт госкорпорации.
4 октября стало известно, что в текущем году продажи кокошников на российских маркетплейсах увеличились более чем вдвое. По данным Ozon, наибольший всплеск заказов пришелся на 27 февраля — в преддверии Масленицы показатель возрос в 4,5 раза.