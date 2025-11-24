Беременная в четвертый раз Чекалина рассказала о свадьбе с аргентинцем: пара не может подать заявление в ЗАГС

Беременная в четвертый раз блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказала, что планирует свадьбу с аргентинцем Луисом Сквиччиарини, от которого ждет ребенка. Об этом сообщает Super.ru.
«Мы уже год с Луисом вместе и беременность эту планировали, были очень счастливы и рады. Пожениться мы не можем, потому что не можем поехать в ЗАГС», — рассказала Чекалина.
По словам Лерчек, пара пока не может подать заявление на заключение брака в ЗАГС, поскольку для этого нужно ее личное присутствие. Сейчас блогер находится под домашним арестом и не может этого сделать.
Ранее Чекалина подтвердила, что отцом ее будущего четвертого ребенка является 37-летний Луис Сквиччиарини — тренер по танцам. Накануне мужчина привез Лерчек на заседание в суд по делу о махинациях с деньгами, в котором также фигурирует бывший супруг блогера Артем Чекалин.