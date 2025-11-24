Плательщики НПД могут доплачивать взносы на пенсионное страхование. Сколько человек воспользовалось этим правом?

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) имеют возможность доплачивать взносы на пенсионное страхование. Сколько человек воспользовалось возможностью, рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, отвечая на вопрос депутата после представления проекта закона «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год», передает корреспондент БЕЛТА.
С 18 августа 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Теперь плательщики НПД имеют возможность доплачивать взносы на пенсионное страхование.
«На сегодня видим по тому периоду времени — порядка двух месяцев — граждане доплачивали до суммы минимальной заработной платы. Порядка 760 человек», — сказала министр.
Такой возможностью преимущественно воспользовались женщины. Существенная часть — люди, которым еще не исполнилось 40 лет. Эта тенденция отражает изменение траектории и подходов к планированию своего пенсионного будущего.
По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Светланы Бартош, такая новация особенно важна для людей, которые подходят к пенсионному возрасту. «В последующие годы таким правом можно будет каждый год пользоваться. Заканчивается 2025 год — гражданин посмотрел, получается у него по взносам полный год для пенсионного страхового стажа или не получается. Если нет, у него право до 31 марта доначислить недостающую сумму взносов, и год будет засчитан», — пояснила она. -0-
Фото Николая Петрова.