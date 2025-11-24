Плательщики НПД могут доплачивать взносы на пенсионное страхование. Сколько человек воспользовалось этим правом?

По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Светланы Бартош, такая новация особенно важна для людей, которые подходят к пенсионному возрасту. «В последующие годы таким правом можно будет каждый год пользоваться. Заканчивается 2025 год — гражданин посмотрел, получается у него по взносам полный год для пенсионного страхового стажа или не получается. Если нет, у него право до 31 марта доначислить недостающую сумму взносов, и год будет засчитан», — пояснила она. -0-