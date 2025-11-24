Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подарит «амнистию» одной индейке: в США выбирают между Курлыкой и Вихлюном

Белый дом: Трамп ко Дню благодарения помилует индейку.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп к предстоящему Дню благодарения подарит «амнистию» одной из индеек. Кто именно не попадет на стол: Курлыка или Вихлюн, выбирают на официальной странице первой леди США Мелании Трамп. Об этом говорится в пресс-службе Белого дома в социальной сети X.

«Приветствуем: Курлыка и Вихлюн», — представила пресс-служба администрации видео с индейками в соцсети X.

Церемония помилования индейки была начата президентом США Джоном Кеннеди в 1963 году. С тех пор на День благодарения выбранную птицу оставляют в живых. Напомним, День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября как праздник урожая.

Ранее KP.RU сообщил, почему американцы в этот день едят индейку и о чем на самом деле этот праздник. Аналитили издания собрали самые интерсные факты об американском празднике в одной статье.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше