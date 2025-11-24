Трамп подарит «амнистию» одной индейке: в США выбирают между Курлыкой и Вихлюном

Президент США Дональд Трамп к предстоящему Дню благодарения подарит «амнистию» одной из индеек. Кто именно не попадет на стол: Курлыка или Вихлюн, выбирают на официальной странице первой леди США Мелании Трамп. Об этом говорится в пресс-службе Белого дома в социальной сети X.
«Приветствуем: Курлыка и Вихлюн», — представила пресс-служба администрации видео с индейками в соцсети X.
Церемония помилования индейки была начата президентом США Джоном Кеннеди в 1963 году. С тех пор на День благодарения выбранную птицу оставляют в живых. Напомним, День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября как праздник урожая.
