АСИ запустило пилотную программу реабилитации участников СВО в семи регионах

По словам Чупшевой, АСИ помогает субъектам РФ выстроить единые подходы к реабилитации в соответствии с новым федеральным законодательством, принятом в прошлом году. Все регионы обязаны привести свою нормативную базу в соответствие с ним до конца 2024 года. В числе первых пилотных участников — Ульяновская, Рязанская и Нижегородская области, Башкортостан и Хабаровский край; соглашения с Воронежской и Новгородской областями находятся на завершающей стадии подготовки. Первым шагом в каждом регионе стал аудит нормативных актов, материально-технической базы, кадров и существующих программ, после чего началась работа по формированию целостной системы поддержки.
Особое внимание на форуме уделили связи между медицинской реабилитацией и последующим трудоустройством ветеранов. Как подчеркнула глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Анна Цивилёва, главная цель реабилитации — не только восстановление здоровья, но и обеспечение востребованного будущего для участников СВО.
Ранее стало известно, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Новая мера социальной поддержки охватывает граждан, принимавших участие в выполнении задач в рамках специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей и других районах Украины.
