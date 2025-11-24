АСИ запустило пилотную программу реабилитации участников СВО в семи регионах

По словам Чупшевой, АСИ помогает субъектам РФ выстроить единые подходы к реабилитации в соответствии с новым федеральным законодательством, принятом в прошлом году. Все регионы обязаны привести свою нормативную базу в соответствие с ним до конца 2024 года. В числе первых пилотных участников — Ульяновская, Рязанская и Нижегородская области, Башкортостан и Хабаровский край; соглашения с Воронежской и Новгородской областями находятся на завершающей стадии подготовки. Первым шагом в каждом регионе стал аудит нормативных актов, материально-технической базы, кадров и существующих программ, после чего началась работа по формированию целостной системы поддержки.