Из-за эпидемии ожирения в Британии гробы больше не вмещаются в печи для кремации

Ранее в Британии в пойме реки Чаруэлл — места, вдохновившего Дж. Р. Р. Толкина на создание «Властелина колец», — была обнаружена незаконная свалка сотен тонн отходов. По данным депутата Калума Миллера, ущерб настолько велик, что очистка обойдётся дороже годового бюджета районного совета. Экологи назвали инцидент экологической катастрофой и предупредили о риске загрязнения водной системы токсинами. Агентство по охране окружающей среды уже ввело запрет на посещение территории на шесть месяцев и начало расследование. Предполагается, что за сбросом мусора стоит организованная преступная группа.