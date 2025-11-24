В Сирии задержали 120 человек по подозрению в панадениях на жителей Хомса

Силы безопасности переходного правительства Сирии задержали около 120 человек, их подозревают в причастности к нападениям на жителей провинции Хомс, передает Al Jazeera.
«Задержаны около 120 человек, подозреваемых в причастности к нападениям на граждан в Хомсе», — сообщил представитель сирийского МВД Нуреддин аль-Баба.
МВД Сирии ввело комендантский час в городе Хомс 23 ноября ради предотвращения беспорядков после убийства семейной пары, которое могли совершить для разжигания межконфессиональной вражды. Во время предварительного расследования специалисты установили, что преступление совершили по уголовным, а не религиозным мотивам.
