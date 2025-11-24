Ричмонд
Финский аэропорт Лаппеенранта отказался от уборки снега на ВПП

Оставшийся без туристов из РФ терминал не ожидает ни одного планового рейса как минимум до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Финский аэропорт Лаппеенранта, лишившийся потока туристов из России, грядущей зимой откажется от регулярной уборки снега со своей взлетно-посадочной полосы из-за отсутствия необходимости. Об этом ТАСС сообщил работник воздушной гавани.

«Регулярная уборка снега на взлетно-посадочной полосе зимой производиться не будет», — сообщил сотрудник аэропорта.

Он напомнил, что, по крайней мере, до конца текущего года аэропорт не планирует принимать регулярные рейсы, диспетчерская служба временно не работает, и управление заходами на посадку не производится. «Какие-то разовые рейсы возможны, но для них необходимо подавать специальные заявки, и вот под них возможна очистка взлетно-посадочной полосы от снега», — уточнил работник.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта, столкнувшийся с проблемами в связи с отсутствием российских туристов и находящийся под риском полного закрытия, сможет принять первый плановый рейс не раньше мая 2026 года, которым, вероятно, станет туристический чартер. В настоящее время терминал открыт всего на 2,5 часа в будние дни для проведения бизнес-ланчей в местном ресторане.

По данным Yle, еще в 2011 году Лаппеенранта входил в пятерку самых загруженных аэропортов, при этом значительная часть пассажиров прибывала из Санкт-Петербурга. Падение пассажиропотока из России началось в 2014 году, а пандемия COVID-19 и украинский конфликт усугубили ситуацию.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен призвал запретить россиянам покупать квартиры.