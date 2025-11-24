Финский аэропорт Лаппеенранта отказался от уборки снега на ВПП

Он напомнил, что, по крайней мере, до конца текущего года аэропорт не планирует принимать регулярные рейсы, диспетчерская служба временно не работает, и управление заходами на посадку не производится. «Какие-то разовые рейсы возможны, но для них необходимо подавать специальные заявки, и вот под них возможна очистка взлетно-посадочной полосы от снега», — уточнил работник.