Петербуржца оштрафовали за трусы с козлом и пентаграммой

Первый в стране административный прецедент по запрету сатанистской* символики был зафиксирован в Кургане в июле 2025 года — вскоре после того, как Верховный суд РФ признал движение сатанизма* экстремистским. Там местного жителя оштрафовали на 1 000 рублей за пост во «ВКонтакте» с изображением козла в пентаграмме. Полиция региона тогда предупредила: ответственность грозит не только за публикации, но и за ношение одежды или аксессуаров с перевёрнутой пентаграммой, крестом Левиафана, числом 666 и другими запрещёнными символами.