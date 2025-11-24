Нарышкин вручил российский паспорт внуку французского информатора Пака

Подчеркивается, что в свое время французский информатор внес большой вклад в сохранение мира. В сюжете на канале говорится, что в понедельник, 24 ноября, в штаб-квартире СВР в Ясенево Нарышкин вручил паспорта РФ Изабель Пак и Димитри Фолимоноффу.