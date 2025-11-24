Глава внешней разведки Сергей Нарышкин вручил паспорта РФ дочери и внуку информатора советской разведки Жоржа Пака. Об этом говорится на канале «Россия 1».
Подчеркивается, что в свое время французский информатор внес большой вклад в сохранение мира. В сюжете на канале говорится, что в понедельник, 24 ноября, в штаб-квартире СВР в Ясенево Нарышкин вручил паспорта РФ Изабель Пак и Димитри Фолимоноффу.
«Ваш отец был преданным другом Советского Союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации “Сражающаяся Франция”, он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», — заявил Нарышкин перед тем, как передал российские паспорта дочери и внуку Пака.
Дочка информатора заявила, что принять российское гражданство ее побудила западная пропаганда против РФ. Французские элиты разжигают конфликты на деньги налогоплательщиков без согласия народа, заявила дочь Жоржа Пака. Женщина имела в виду поддержку Украины в конфликте с Россией.
