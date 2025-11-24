Ученый Эйсмонт рассказал, влияют ли на людей полные солнечные затмения

Он пояснил, что в древности люди могли объяснять «ночь посреди дня» мистическими причинами и пытались связать такое явление с уже произошедшими или ожидаемыми бедами. Эйсмонт отметил, что современная наука обладает полными знаниями о затмениях, и поэтому можно с уверенностью утверждать, что астрономическое явление не влияет на события на Земле или жизнь людей.