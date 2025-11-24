Ученый Эйсмонт рассказал, влияют ли на людей полные солнечные затмения

Солнечные затмения в любой их фазе не оказывают никакого влияния на события в жизни людей на тех территориях, где наблюдается это астрономическое явление. С таким утверждением выступил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.
— Солнечные затмения, особенно полные, ввиду своей масштабности всегда производят впечатление на людей, которые их наблюдают, но влияния на их жизнь и судьбу никакого не оказывают, — сказал ученый.
Он пояснил, что в древности люди могли объяснять «ночь посреди дня» мистическими причинами и пытались связать такое явление с уже произошедшими или ожидаемыми бедами. Эйсмонт отметил, что современная наука обладает полными знаниями о затмениях, и поэтому можно с уверенностью утверждать, что астрономическое явление не влияет на события на Земле или жизнь людей.
При этом он добавил, что так называемое влияние может ощущаться лишь на уровне личного восприятия конкретного человека и связано с психологией, особенностями характера или мышления, передает ТАСС.
Однако не только затмения вызывают беспокойство у людей. Многие также опасаются влияния магнитных бурь вследствие солнечной активности. «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста, как колебания влияют на самочувствие людей и есть ли те, кто находится в особой группе риска.