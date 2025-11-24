СМИ: Дибров начал встречаться с многодетной вдовой

20 ноября в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров планирует сделать предложение бывшей супруге Полине. По словам близкой знакомой шоумена, он намерен отметить Новый год с бывшей женой и тогда предложить ей примирение. Журналисты отметили, что Дибров уже выбрал место и подарок для бывшей супруги.