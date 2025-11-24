СМИ: Дибров начал встречаться с многодетной вдовой

После развода с Полиной Дибровой российский телеведущий Дмитрий Дибров начал встречаться с многодетной вдовой. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщила газета «КП» со ссылкой на окружение шоумена.
— Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно, — говорится в материале.
По данным журналистов, именно с этой женщиной Дибров летал на Бали, передает газета.
20 ноября в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров планирует сделать предложение бывшей супруге Полине. По словам близкой знакомой шоумена, он намерен отметить Новый год с бывшей женой и тогда предложить ей примирение. Журналисты отметили, что Дибров уже выбрал место и подарок для бывшей супруги.
1 ноября телеведущий, оказавшийся в центре скандала из-за развода с женой, сорвался на журналистку, спросившую его о наличии любовниц. Он спросил у корреспондентки, может ли она производить что-то, кроме «вранья», и пообещал «потащить в суд».