Спасатели Башкирии проверили толщину льда

В Башкирии идёт операция «Тонкий лёд». Специалисты госкомитета республики по ЧС выехали на городской пруд в Белорецке. Они побеседовали с рыбаками и предупредили их об опасности осеннего льда.
Башкирские спасатели измерили толщину льда. На данный момент она достигает 7 см.
В ведомстве предупредили, что для безопасного нахождения человека на льду его толщина должна составлять как минимум 10 см.
Лёд становится менее прочным в устьях и притоках рек, на участках с быстрым течением, в местах выхода ключей, сброса стоковых вод, а также вблизи водной растительности, деревьев, кустов и камыша. Там, где нет ветра, водоёмы покрываются льдом быстрее. Сначала лёд образуется на озёрах и прудах, где вода стоит, а уже потом — на реках, поскольку течение тормозит процесс ледообразования.