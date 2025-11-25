Спасатели Башкирии проверили толщину льда

Лёд становится менее прочным в устьях и притоках рек, на участках с быстрым течением, в местах выхода ключей, сброса стоковых вод, а также вблизи водной растительности, деревьев, кустов и камыша. Там, где нет ветра, водоёмы покрываются льдом быстрее. Сначала лёд образуется на озёрах и прудах, где вода стоит, а уже потом — на реках, поскольку течение тормозит процесс ледообразования.