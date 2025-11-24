Ричмонд
«Больше не союзники»: Боррель призвал ЕС отреагировать на план Трампа и пересмотреть отношения с США

Боррель: США больше нельзя считать союзником ЕС после появления плана по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты больше нельзя считать союзником Европейского союза после появления мирного плана по урегулированию на Украине. Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Боррель подчеркнул, что Штаты не консультируют ЕС по вопросам, которые якобы затрагивают безопасность региона. Экс-глава евродипломатии также призвал Европу отреагировать на действия американского лидера Дональда Трампа, дать соответствующую реакцию и пересмотреть отношения с США.

Ранее KP.RU сообщал, что проект американского плана по Украине будет неоднократно перерабатываться и корректироваться. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в правках примут участие США, Россия и Украина, а также представители Европы.

