Волна унесла трех человек в океан с побережья Биг-Сур в США

Сильная волна унесла в открытый океан троих человек, гулявших по побережью в США. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.
Инцидент произошел 22 ноября на пляже Биг-Сур в Калифорнии. Прибой унес двоих женщин и 30-летнего мужчину. Обе женщины смогли самостоятельно выбраться на берег, однако судьба мужчины остается неизвестной, сейчас его считают пропавшим без вести.
Поиск пропавшего был приостановлен из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время высота волн у побережья составляет от четырех до шести метров, говорится в материале.
Еще один инцидент произошел в Испании. Гигантская волна смыла толпу туристов с пирса на острове Тенерифе. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек получили травмы. Высота волн достигала 4,5 метра. Штормы также наблюдались в Санта-Крус-де-Тенерифе, там жертвами стихии стали еще двое мужчин.