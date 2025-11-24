Волна унесла трех человек в океан с побережья Биг-Сур в США

Еще один инцидент произошел в Испании. Гигантская волна смыла толпу туристов с пирса на острове Тенерифе. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек получили травмы. Высота волн достигала 4,5 метра. Штормы также наблюдались в Санта-Крус-де-Тенерифе, там жертвами стихии стали еще двое мужчин.