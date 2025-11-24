Ричмонд
Волна унесла трех человек в океан с побережья Биг-Сур в США

Сильная волна унесла в открытый океан троих человек, гулявших по побережью в США. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.

Инцидент произошел 22 ноября на пляже Биг-Сур в Калифорнии. Прибой унес двоих женщин и 30-летнего мужчину. Обе женщины смогли самостоятельно выбраться на берег, однако судьба мужчины остается неизвестной, сейчас его считают пропавшим без вести.

Поиск пропавшего был приостановлен из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время высота волн у побережья составляет от четырех до шести метров, говорится в материале.

Еще один инцидент произошел в Испании. Гигантская волна смыла толпу туристов с пирса на острове Тенерифе. В результате трагедии погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек получили травмы. Высота волн достигала 4,5 метра. Штормы также наблюдались в Санта-Крус-де-Тенерифе, там жертвами стихии стали еще двое мужчин.