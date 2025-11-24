Ричмонд
Комментатор Шнякин передал слова благодарности от Алдонина за поддержку

У 45-летнего спортсмена обнаружили рак желудка.

Источник: Аргументы и факты

Российский футбольный комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что новости об онкологическом заболевании у экс-капитана сборной России Евгения Алдонина ошеломили его.

«Многократно друзьям приводил пример: глянь на Алдошу — худой, подтянутый, подвижный, по-спортивному ненасытный, то в футбол рубится, то в падел, всегда в отличной форме. И тут — бах…», — рассказал Шнякин в своём Telegram-канале.

Комментатор также призвал всех обратить внимание на этот случай и проверить состояние своего здоровья.

«Ребят, читайте о коварных болезнях, не ленитесь. И отправляйтесь на чекап. Я собираюсь», — отметил Шнякин.

Также он рассказал, что связался с Алдониным, который сейчас находится на лечении в Германии. Шнякин подчеркнул, что футболист сейчас «под надзором классных спецов».

«Передаю его слова: “Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь”», — добавил комментатор.

Ранее стало известно, что у Алдонина обнаружили рак желудка. Российская премьер-лига объявила сбор средств для лечения 45-летнего спортсмена.