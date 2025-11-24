Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в понедельник, 24 ноября, вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, который в свое время внес большой вклад в дело сохранения мира.
Торжественная церемония прошла в штаб-квартире СВР в столичном районе Ясенево. Паспорта граждан России из рук Нарышкина получили дочь Пака Изабель Пак и внук Димитри Фолимонофф. Они принесли присягу гражданина страны.
— Ваш отец был преданным другом Советского Союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой, — заявил Нарышкин Изабель Пак.
Она в свою очередь рассказала, что «кульминацией» для обращения с просьбой принять их с Димитри в российское гражданство стала западная «пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине». По словам француженки, элиты страны без согласия граждан используют их деньги, собранные в качестве налогов, для разжигания конфликтов, передает РИА Новости.
