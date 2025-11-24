Дочь и внук французского информатора СССР получили российские паспорта

Дочь и внук Жоржа Пака, французского информатора советской разведки, получили российские паспорта. Их вручил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Телеканал «Россия-1» показал кадры церемонии вручения документов.
Во время мероприятия в главном здании СВР Нарышкин подчеркнул, что Пак, сотрудничая с советской разведкой, не преследовал материальных или корыстных целей.
По его словам, его сотрудничество с советской разведкой основывалось на нравственной позиции.
Ранее историк и ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов рассказал, что документы, переданные Минобороны в Центральный музей ВОВ, свидетельствуют, что руководство СССР было осведомлено о подготовке нападения Германии. Это позволило избежать внезапности.