В Петербурге могут увеличить время оплаты парковки до 24 часов

Второй законопроект касается введения дифференцированных штрафов — 1500 рублей за первое нарушение и 3000 за повторное. Однако эту инициативу решили не поддерживать, поскольку, по мнению комиссии, она не решает задачу по предотвращению нарушений — стоимость парковки в ряде случаев превышает размер предлагаемого взыскания.