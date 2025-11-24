В Петербурге могут увеличить время оплаты парковки до 24 часов

В Санкт-Петербурге время оплаты парковки могут увеличить с 15 минут до 24 часов, сообщил депутат Заксобрания города Алексей Цивилев.
«Комиссия рассмотрела два законопроекта фракции “Яблоко”. Первый предлагал разрешить оплачивать парковку до конца суток, а не в течение 15 минут после прибытия», — написал Алексей Цивилев в Telegram.
Второй законопроект касается введения дифференцированных штрафов — 1500 рублей за первое нарушение и 3000 за повторное. Однако эту инициативу решили не поддерживать, поскольку, по мнению комиссии, она не решает задачу по предотвращению нарушений — стоимость парковки в ряде случаев превышает размер предлагаемого взыскания.
Кроме того, в Заксобрании предложили добавить пользователям платной парковки возможность корректировать данные. Соответствующая инциатива должна помочь водителям исправить неверно указанный номер автомобиля, ошибочно выбранную зону парковки или время стоянки. Благодаря этому должно сократиться количество штрафов из-за технических ошибок и опечаток.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начали выдавать автомобильные госзнаки с новым кодом региона — 778.