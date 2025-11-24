Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

По его словам, такая ситуация связана с тем, что в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней в зависимости от дополнительных выходных в месяце, а оклад всегда остается одинаковым. Специалист подчеркнул, что для определения «выгодности» использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой.