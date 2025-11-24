Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

Самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году станет январь, не такими невыгодными будут май и февраль. Об этом рассказал руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
— Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время, — подчеркнул Южалин.
По его словам, такая ситуация связана с тем, что в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней в зависимости от дополнительных выходных в месяце, а оклад всегда остается одинаковым. Специалист подчеркнул, что для определения «выгодности» использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в месяце со средней дневной заработной платой.
Южалин отметил, что отпуск будет невыгодным, если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, передает РИА Новости.
В свою очередь член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров заявил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Для получения максимальных выплат специалист рекомендовал россиянам брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней.