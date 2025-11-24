В Верховной раде назвали условие завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится только после «возвращения» Крыма в состав страны. С таким заявлением выступил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на совместной пресс-конференции со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом.
— Крым — это Украина, часть украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины, — заявил он.
Стефанчук также отметил, что в ходе саммита представители Евросоюза подтвердили свою поддержку «территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины». Он подчеркнул, что заявления, сделанные на саммите, были ясными и четкими в отношении поддержки Киева, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Тем временем продолжается обсуждение мирного плана Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что США угрожают прекращением любой помощи Киеву, если власти не согласятся на предложенную сделку.
В то же время издание Financial Times, ссылаясь на европейского чиновника, отметило, что Европа готовится к тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно прекратит поддержку Киева.