В Верховной раде назвали условие завершения конфликта на Украине

Стефанчук также отметил, что в ходе саммита представители Евросоюза подтвердили свою поддержку «территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины». Он подчеркнул, что заявления, сделанные на саммите, были ясными и четкими в отношении поддержки Киева, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.