СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

Единственную шайбу в составе ЦСКА забросил Денис Гурьянов. Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ: СКА с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как ЦСКА с 29 очками располагается на девятой позиции.
Ранее Life.ru сообщал, что российский защитник клуба НХЛ Александр Романов выбыл до конца регулярного чемпионата после грубого толчка финна Микко Рантанена. В текущем сезоне Романов провёл 15 матчей, набрав одно очко (голевая передача), нанёс 31 бросок по воротам и 31 раз заблокировал попытки соперника при среднем времени на льду 19 минут 27 секунд за игру.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.