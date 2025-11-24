СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

Ранее Life.ru сообщал, что российский защитник клуба НХЛ Александр Романов выбыл до конца регулярного чемпионата после грубого толчка финна Микко Рантанена. В текущем сезоне Романов провёл 15 матчей, набрав одно очко (голевая передача), нанёс 31 бросок по воротам и 31 раз заблокировал попытки соперника при среднем времени на льду 19 минут 27 секунд за игру.