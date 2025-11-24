Ричмонд
Продюсера группы «Ласковый май» Разина объявили в международный розыск

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Следователи Главного управления МВД России по Москве заочно возбудили уголовное дело в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств, принадлежащих поэту Сергею Кузнецову, автору текстов многих хитов коллектива.

Разин объявлен в межгосударственный розыск, сообщается в материалах дела.

Согласно постановлению, в отношении Разина Андрея Александровича возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В базе розыска МВД также отмечено, что он находится в розыске по статье УК.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская ранее уточнила, что дело было инициировано ещё в 2021 году. По её словам, речь идёт о средствах, которые должны были быть выплачены Кузнецову как авторское вознаграждение за использование его текстов в песнях «Ласкового мая».

Вдова поэта признана потерпевшей по делу. По версии следствия, Разин в течение длительного времени предъявлял поддельный договор с Кузнецовым, выдавая себя за правообладателя музыкальных произведений группы.

В случае вынесения обвинительного приговора Разину грозит до 10 лет лишения свободы.