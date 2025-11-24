Продюсера группы «Ласковый май» Разина объявили в международный розыск

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская ранее уточнила, что дело было инициировано ещё в 2021 году. По её словам, речь идёт о средствах, которые должны были быть выплачены Кузнецову как авторское вознаграждение за использование его текстов в песнях «Ласкового мая».