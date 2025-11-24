Ричмонд
Эстония призвала самолеты, летящие в ЕС, избегать полетов над Белоруссией

В Таллине не сообщили, почему призвали облетать стороной территорию Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Авиавласти Эстонии запретили полеты над Белоруссией для самолетов, летящих в ЕС. Об этом говорится в сообщении диспетчерской службы «Таллин».

Причем непонятно, почему воздушные суда должны избегать полетов над Белоруссией. Но это ограничение действует до февраля 2026 года.

«Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать полетов в воздушной зоне, находящейся под диспетчерским управлением Минска», — говорится в сообщении от авиалиний Эстонии.

Эстонские власти предупредили авиакомпании и пилотов с эстонской лицензией о необходимости соблюдать новые меры. Им также нельзя совершать полеты над территорией Белоруссии.

Ранее KP.RU сообщил, что эстонские власти выступили с громким заявлением в отношении России. Они пригрозили, что будут сбивать российские самолеты, нарушавшие воздушное пространство страны. В Кремле сообщили, что российские авиасуда передвигаются только по нормам международного права.