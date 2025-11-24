Эстония призвала самолеты, летящие в ЕС, избегать полетов над Белоруссией

Ранее KP.RU сообщил, что эстонские власти выступили с громким заявлением в отношении России. Они пригрозили, что будут сбивать российские самолеты, нарушавшие воздушное пространство страны. В Кремле сообщили, что российские авиасуда передвигаются только по нормам международного права.