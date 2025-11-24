Эстония призвала самолеты, летящие в ЕС, избегать полетов над Белоруссией

Авиавласти Эстонии запретили полеты над Белоруссией для самолетов, летящих в ЕС. Об этом говорится в сообщении диспетчерской службы «Таллин».
Причем непонятно, почему воздушные суда должны избегать полетов над Белоруссией. Но это ограничение действует до февраля 2026 года.
«Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать полетов в воздушной зоне, находящейся под диспетчерским управлением Минска», — говорится в сообщении от авиалиний Эстонии.
Эстонские власти предупредили авиакомпании и пилотов с эстонской лицензией о необходимости соблюдать новые меры. Им также нельзя совершать полеты над территорией Белоруссии.
