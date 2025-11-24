В России утвердили порядок передачи сведений о детях-иностранцах в МВД

Как следует из документа, такие сведения включают в себя персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о заявлениях о приеме на обучение в образовательную организацию, а также информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.