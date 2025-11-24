Жители башкирской деревни ждут ремонта дороги уже 40 лет: Бастрыкин вмешался в ситуацию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела некачественного ремонта дороги в башкирской деревне Домбровка. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Местные жители жалуются на непригодное состояние дорожного полотна на улице Мира, которое сохраняется на протяжении 40 лет. На поверхности дороги имеются многочисленные ямы и колеи, а во время осадков проезд к домам становится практически невозможным.
По словам граждан, с июля прошлого года подрядная организация проводила ремонтные работы, однако их качество не соответствовало проектно-сметной документации.
— Отмечается, что в период их выполнения на реконструируемом участке отсутствовала спецтехника, указанная в отчетах, а вместо асфальта осуществлена укладка песчано-гравийной смеси, — сообщает СКР.
Бастрыкин ранее уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Возбуждено уголовное дело. Глава Следкома РФ поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
