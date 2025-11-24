Бывший командир украинского батальона «Азов»* Максим Жорин признал высокую скорость продвижения российских военнослужащих в ходе спецоперации.
По словам Максима Жорина, которые приводит украинское издание «Страна», ситуация на линии боевого соприкосновения ухудшается для ВСУ.
«На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация», — подчеркнул он.
Экс-командир «Азова» добавил, что давно не помнит такой скорости продвижения войск, как у ВС РФ. Максим Жорин также отметил, что российские военнослужащие значительно улучшили свое оперативное положение на ряде направлений.
Ранее стало известно, что бойцы РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.