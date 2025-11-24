Ричмонд
Экс-командир «Азова» Жорин признал высокую скорость подвижения ВС РФ

Максим Жорин заявил, что ВС РФ значительно улучшили свое оперативное положение на ряде направлений.

Источник: Аргументы и факты

Бывший командир украинского батальона «Азов»* Максим Жорин признал высокую скорость продвижения российских военнослужащих в ходе спецоперации.

По словам Максима Жорина, которые приводит украинское издание «Страна», ситуация на линии боевого соприкосновения ухудшается для ВСУ.

«На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация», — подчеркнул он.

Экс-командир «Азова» добавил, что давно не помнит такой скорости продвижения войск, как у ВС РФ. Максим Жорин также отметил, что российские военнослужащие значительно улучшили свое оперативное положение на ряде направлений.

Ранее стало известно, что бойцы РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.