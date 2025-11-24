Генетические тесты способны предсказать внешность, но не характер собаки

Как отмечают исследователи, им не удалось воспроизвести ни одну из подобных ассоциаций между вариациями в устройстве генов и поведением животных, однако анализ подтвердил связь между девятью изученными формами генов и различными чертами облика животных, в том числе их ростом, формой ушей, длиной шерсти и задних лап. Это говорит о том, что существующего набора геномов собак пока недостаточно для выявления вариаций, связанных с различиями в поведении и характере питомцев, подытожили ученые.