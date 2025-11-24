Швеция хочет закупить крылатые ракеты с радиусом действия в 2 тысячи км, которые способны достичь целей на территории России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства вооруженных сил страны.
Источник отмечает, что инициатива рассматривается в рамках выполнения общих задач стран-участников НАТО по обеспечению военного потенциала. Ракеты, о которых говорится в документе, якобы необходимы для использования в случае мифического «нападения России».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у России никогда не было и нет намерений нападать на страны НАТО и Евросоюза. Аналогичные заявления неоднократно делал российский президент Владимир Путин.
Однако Запал продолжает оголтелую политику русофобии, создавая видимость якобы российской угрозы, держа курс на милитаризацию объединений.