Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SVT: Швеция хочет купить крылатые ракеты, способные достичь целей в РФ

ВС Швеции хотят закупить дальнобойные ракеты для обеспечения военного потенциала НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Швеция хочет закупить крылатые ракеты с радиусом действия в 2 тысячи км, которые способны достичь целей на территории России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства вооруженных сил страны.

Источник отмечает, что инициатива рассматривается в рамках выполнения общих задач стран-участников НАТО по обеспечению военного потенциала. Ракеты, о которых говорится в документе, якобы необходимы для использования в случае мифического «нападения России».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у России никогда не было и нет намерений нападать на страны НАТО и Евросоюза. Аналогичные заявления неоднократно делал российский президент Владимир Путин.

Однако Запал продолжает оголтелую политику русофобии, создавая видимость якобы российской угрозы, держа курс на милитаризацию объединений.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше