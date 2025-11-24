ВККС разрешила арестовать судью из Кургана, освободившего члена ОПГ из колонии

Согласно материалам дела, Козлов обвиняется в организации незаконного освобождения члена уральской преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева по кличке «Малой». По версии следствия, мать заключённого подкупила врача-уролога, который сфальсифицировал анализы и поставил диагноз «рак мочевого пузыря», после чего передала судье 800 тысяч рублей за вынесение решения об освобождении по состоянию здоровья.