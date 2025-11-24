Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёр Безруков потребовал запретить продажу масок с его лицом

Безруков через суд требует взыскать компенсацию за продажу масок с изображением его лица.

Источник: Комсомольская правда

Актер Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую за незаконное использование его фотографии. Лицо актера использовали для карнавальных и тканевых масок, которые продавались на популярных онлайн-площадках.

Как пояснили в пресс-службе суда для ТАСС, требования Безрукова состоят из двух частей. Среди них — наложить запрет на распространение его личных данных (имени, фамилии и снимков) в сети и взыскать денежную сумму в качестве компенсации за моральный вред.

Суд пояснил, что Соболевская, не спросив согласия Безрукова, разместила на маркетплейсах продукцию с его изображением. Актер заявил, что это является прямым нарушением его прав.

Как ранее писал KP.RU, на певца Филиппа Киркорова подали в суд. С иском почти на 7,7 млн рублей к нему обратилась компания «Культурная служба».