Актёр Безруков потребовал запретить продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую за незаконное использование его фотографии. Лицо актера использовали для карнавальных и тканевых масок, которые продавались на популярных онлайн-площадках.
Как пояснили в пресс-службе суда для ТАСС, требования Безрукова состоят из двух частей. Среди них — наложить запрет на распространение его личных данных (имени, фамилии и снимков) в сети и взыскать денежную сумму в качестве компенсации за моральный вред.
Суд пояснил, что Соболевская, не спросив согласия Безрукова, разместила на маркетплейсах продукцию с его изображением. Актер заявил, что это является прямым нарушением его прав.
Как ранее писал KP.RU, на певца Филиппа Киркорова подали в суд. С иском почти на 7,7 млн рублей к нему обратилась компания «Культурная служба».