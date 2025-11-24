Экс-вице-президента «Оборонстроя» Ясакову отправили в СИЗО за мошенничество

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для вице-президента компании «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. Она обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 Уголовного кодекса РФ.