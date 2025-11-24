Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-вице-президента «Оборонстроя» Ясакову отправили в СИЗО за мошенничество

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для вице-президента компании «Оборонстрой» Ирины Ясаковой.

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для вице-президента компании «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. Она обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из материалов судебной картотеки, ознакомиться с которыми удалось ТАСС, защита пока не обжаловала арест. Ясакова занимала руководящие должности в нескольких подведомственных Минобороны строительных компаниях, включая «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Оборонэкспертизу» и «Оборонстройпроект».

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила арестовать судью из Кургана, освободившего члена ОПГ из колонии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.