СМИ: Пункты, вычеркнутые из плана США по Украине, пропишут в других документах

Пункты, которые пришлось вычеркнуть из первоначальной версии плана США по Украине, добавят в другие документы. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило.
По его словам, другие положения будут обсуждаться в рамках дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.
— Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, — добавил чиновник.
Брусило подчеркнул, что Украина все еще может попасть в НАТО, хоть это и противоречит позиции России, передает агентство.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия пока не получила никакой информации о переговорах США, Европы и Украины в Женеве.
23 ноября Европа представила альтернативный план урегулирования украинского конфликта, согласно которому обмен территориями будет уже после перемирия.
До этого народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* также опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.