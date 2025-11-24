Экс-депутат Береза: более десяти нардепов хотят выйти из «Слуги народа»

Свыше украинских депутатов намерены покинуть партию «Слуга народа», рассказал бывший депутат Рады Борислав Береза.
Кроме того, по его словам, глава фракции Давид Арахамия может возглавить парламент Украины.
«В офисе истерика. Это из-за того, что в ближайшее время из “Слуги народа” планируют выйти более десяти народных депутатов», — написал Береза в Telegram.
Он отметил, что это попытка депутатов «выйти из-под контроля главы офиса Зеленского Андрея Ермака».
«А ещё это начало пути Арахамии на должность спикера Верховной рады», — говорится в публикации.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в подконтрольной Зеленскому партии «Слуга народа» может произойти бунт, если глава его офиса Андрей Ермак не уйдёт в отставку.